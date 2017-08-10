В Константиновке устанавливают футбольные поля с искусственным покрытием

В Константиновке начали строить три футбольных поля с искусственным покрытием.
К юбилею Донецкой области в Константиновке открыли семь антивандальных спортивных площадок с тренажерами, а также ведутся работы по обустройству футбольных полей с искусственным покрытием. Поля будут установлены на территории двух школ, а также на спортивной площадке по улице Циолковского.
Сейчас поле у школы № 6 уже подготавливают к укладке искусственного покрытия.
- Первого сентября все три поля будут готовы. С элементами благоустройства. Это будет и поле, будет ограда, лавочки и освещение, - рассказал заместитель константиновского городского головы Виктор Василенко.
До ТеБе