ДонОГА подписала Меморандум с Конфедерацией Строителей Украины

2 августа в Краматорске состоялось подписание Меморандума о партнерстве и сотрудничестве между Донецкой облгосадминистрацией и Конфедерацией Строителей Украины.
В мероприятии приняли участие председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский, председатель Совета директоров Конфедерации Строителей Украины Александр Ротов, исполнительный директор Конфедерации Строителей Украины, региональный представитель Конфедерации Строителей Украины.
«В Донецкой области начался строительный бум. На счетах есть средства, поэтому работы на ближайшие годы будет достаточно. Сейчас на счетах у 4 млрд. гривен, предусмотренных на строительные работы. Сейчас мы заканчиваем строительство новой дорожной карты развития инфраструктуры Донецкой области. Но у нас есть огромная проблема - в Донецкой области вовсе отсутствует строительная отрасль, нет технарей, строительных компании, которые смогут качественно выполнять крупные проекты. Приходят фирмы, которые даже не умеют заполнить документы. Подписание Меморандума с Конфедерацией Строителей Украины предоставит динамику в развитии строительной отрасли Донецкой области», - отметил руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.
По словам Александра Ротова, ему не безразлична ситуация, сложившаяся в Донецкой области. «Мой отец восстанавливал разрушенный после войны Донбасс, я строил. Наша компания входила в пятерку ведущих украинских компаний. У нас всегда была социальная ответственность перед людьми, ответственность за качество. И несколько строительных рекордов в Украине также принадлежат нам», - сказал председатель совета директоров Конфедерации Строителей Украины Александр Ротов.