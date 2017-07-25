ДНР планирует запустить автобусный маршрут в Абхазию



По сообщению от пресс-службы "минтранса" ДНР, между представителями ДНР и Абхазии было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта, сообщает Донецкий областной транспортный портал.



«Данное соглашение открывает широкие перспективы для развития сотрудничества в сфере транспорта. Уверен, что организация транспортного сообщения между "республикой" Абхазия и "Донецкой Народной Республикой" будет полезна и выгодна для экономик обоих государств», ­ отметил руководитель делегации, и.о. первого заместителя "министра" транспорта ДНР Владимир Сергиенко.



Так, в ближайшее время, будет обсужден вопрос касательно запуска автобусного рейса - Донецк - Сухум. Также стороны обсудили вопросы касательно организации железнодорожного сообщения.