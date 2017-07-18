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В Торецке построят мусороперегрузочную станцию

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Экономика / Инфраструктура
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В Торецке построят мусороперегрузочную станцию

Новую мусороперегрузочную станцию в Торецке планируют построить между Щербиновкой и Нелиповкой, в так называемой Забалке. Заказчиком строительства, которое будет финансироваться из областного бюджета, выступает Донецкий региональный центр обращения с отходами.

На новой станции будут сортировать стекло, пластик, бумагу, лампы, изделия из кожи и резины.

Однако люди, проживающие по улицам, расположенных неподалеку от будущего строительства, таким решением недовольны.

Они собрали 373 подписи против строительства и обратились в горсовет, но получили отказ. Чиновники уверяют, что строить станции сортировки можно на расстоянии 130 метров от дома.

- Учтены все нюансы. В данном случае на расстоянии 50 метров, находятся очистные сооружения компании «Вода Донбасса», это прямое подключение с водой и сброс канализационных стоков. Обеспечение объекта электричеством будет осуществляться от электроподстанции на территории компании «Вода Донбасса». Это все вместе упрощает эксплуатацию и удешевляет объект, - рассказал начальник отдела обращения с отходами ДонОГА Сергей Гончаренко.

До ТеБе


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