На ремонт дорог таможенники Донетчины направили почти 151 миллион гривен

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Почти 45% всех поступлений в бюджеты от плательщиков Донетчины - это налог на доходы физических лиц

Почти 70 млн грн направили таможенники Донетчины на ремонт дорог области с начала года

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