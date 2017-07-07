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На ремонт дорог таможенники Донетчины направили почти 151 миллион гривен

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Экономика / Инфраструктура
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На ремонт дорог таможенники Донетчины направили почти 151 миллион гривен

По результатам работы Донецкой таможни ГФС в первом полугодии 2017 года к общему и специальному фондам Государственного бюджета Украины направлено свыше 2,4 млрд гривен.

Напоминаем, что уже полгода во всех областях Украины действует "дорожный эксперимент", в рамках какого 50% от перевыполнения индикативных показателей доходов Государственного бюджета Украины по общиму фонду засчитывается в специальные фонды областных бюджетов.

Следовательно, в первом полугодии 2017 года для зачисления в специальные фонды Донетчины, средства из которых используются на ремонт и обустройство логистической инфраструктуры области, Донецкой таможней ГФС направлена сумма превышающая 338 млн гривен.

Следует отметить, что в январе-июне 2017 года в Донецкой таможне наблюдается позитивная тенденция относительно увеличения помесячных перечислений в бюджет Донецкой области. Сумма поступлений в июне более, чем в 20 раз превысила аналогичные показатели января текущего года и составила почти 151 млн грн, что является наилучшим показателем за 2017 год.

Донецкая таможня ГФС выражает искреннюю благодарность всем участникам внешнеэкономической деятельности и надеется на дальнейшее сотрудничество ради развития нашего региона.


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