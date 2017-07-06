Стадион "Шахтер" в Донецке восстанавливать не будут

Как заявил сегодня, «министр» молодежи спорта и туризма самопровозглашенной ДНР Михаил Мишин, спортивные сооружения, а именно стадион «Шахтер» и «Дворец спорта Дружба», находятся под контролем соответствующих структур.
По его словам, «Дворец порта Дружба», где до военных действий проходили матчи хоккейного клуба «Донбасс», находится в коммунальной собственности, на данный момент там проходят работы по оцениванию и составлению проектно-сметной документации. Сейчас необходимо выявить степень разрушения, и уже в дальнейшем определить, что необходимо сделать, чтобы полностью восстановить здание. Напомним, что осенью 2016 года, «власти республики» обещали, что в первом квартале 2017 года будут выделены средства для восстановления, видимо, плану изменились.
Что касается стадиона «Шахтер», который находится в парке отдыха имени Щербакова, то проводить там восстановительные или масштабные строительные работы смысла нет. Сейчас там ведется наблюдение, каких-то глобальных проблем на арене не наблюдается, - заявил Мишин.