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Стадион "Шахтер" в Донецке восстанавливать не будут

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Экономика / Инфраструктура
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Стадион "Шахтер" в Донецке восстанавливать не будут

Как заявил сегодня, «министр» молодежи спорта и туризма самопровозглашенной ДНР Михаил Мишин, спортивные сооружения, а именно стадион «Шахтер» и «Дворец спорта Дружба», находятся под контролем соответствующих структур.

По его словам, «Дворец порта Дружба», где до военных действий проходили матчи хоккейного клуба «Донбасс», находится в коммунальной собственности, на данный момент там проходят работы по оцениванию и составлению проектно-сметной документации. Сейчас необходимо выявить степень разрушения, и уже в дальнейшем определить, что необходимо сделать, чтобы полностью восстановить здание. Напомним, что осенью 2016 года, «власти республики» обещали, что в первом квартале 2017 года будут выделены средства для восстановления, видимо, плану изменились.

Что касается стадиона «Шахтер», который находится в парке отдыха имени Щербакова, то проводить там восстановительные или масштабные строительные работы смысла нет. Сейчас там ведется наблюдение, каких-то глобальных проблем на арене не наблюдается, - заявил Мишин.


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