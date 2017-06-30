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В Мариуполе появятся сортировочная станция и мусоросжигательный завод

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Экономика / Инфраструктура
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В Мариуполе появятся сортировочная станция и мусоросжигательный завод

Сортировочная станция должна появиться в городе в 2018-2019 годах, а мусоросжигательный завод может заработать в ближайшие пять лет. Об этом рассказал Мариупольский городской председатель Вадим Бойченко.

- Мы презентовали программу "Стратегия развития Мариуполя до 2021 года", согласно которой планируем за пять лет отсортировать и переработать до 30% городского мусора. Сейчас ведем переговоры с французскими партнерами об открытии сортировочной станции. Если это удастся, то мы сможем продлить срок действия полигона твердых бытовых отходов до пяти лет. Позже надо будет искать пути для полной переработки мусора. Пожалуй, это будет мусоросжигательный завод", - рассказал Вадим Бойченко.

До ТеБе


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