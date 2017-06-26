Этим летом в Славянске появятся 12 тренажерных площадок: работы уже ведутся

В Славянске продолжаются работы по обустройству современных тренажерных площадок, которые станут местом досуга для детей и взрослых, сообщает До ТеБе.
Как рассказал начальник городского отдела по делам семьи, молодежи, физической культуры и спорта Александр Мищенко, уже установлены две первых площадки. Они разместились в сквере "Мечта" и на стадионе «Авиатор» в районе САТУ.
- Были некоторые нюансы, но сейчас все эти вопросы решаются, поэтому планируем примерно раз в несколько дней открывать одну из таких площадок, - рассказал Александр Мищенко.
Между тем, еще 10 таких объектов будут установленные вблизи школ Славянска и во дворах многоэтажек. В частности, это будут ООШ №6 (район железнодорожного вокзала), педагогический лицей (вблизи сквера «Мечта»), СОШ №17 (м-н Артема), общежитие ДДПУ (м-н Артема), пр. Парковый, 6 (м- н Артема), СОШ №8 (ул. Торская), ул. Подгорная, 56 (частный сектор), ул. Торговая, 44 и ул. Почтовая, 12.
По информации Славянского городского отдела по делам семьи, молодежи, физической культуры и спорта, средства на закупку тренажеров, а это примерно 65 тысяч гривен на площадку, были предоставлены из областного бюджета. Обустройство взяла на себя городская администрация.