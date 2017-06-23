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Специалистам «Центра безопасности граждан» в Донецкой области вручили специальную пожарную одежду

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Экономика / Инфраструктура
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Специалистам «Центра безопасности граждан» в Донецкой области вручили специальную пожарную одежду

Сегодня в Черкасской объединенной территориальной общине состоялось торжественное вручение специальной одежды специалистам «Центра безопасности граждан» Шаховской, Лиманской, Черкасской общин с участием заместителя министра МВД Украины по вопросам европейской интеграции Анастасии Деевой, заместителя Председателя Донецкой облгосадминистрации Игоря Стокоза, Председателя ГСЧС Украины Николая Чечеткина.

«Я горжусь Вами - полгода спустя мы начали реформу в ГСЧС, чтобы при опасности ваши герои всегда имели средства добраться до вас. Во всем мире есть добровольные пожарные команды, подобное будет создано и в Донецкой области, поэтому мы сегодня передаем форму, чтобы улучшить безопасность в объединенных территориальных общинах», - сказала заместитель министра МВД Украины по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева.

Заместитель руководителя Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз подчеркнул, что безопасность является одним из важнейших факторов в Донецкой области: «Без сомнения, жизнь и права человека стоят на первом месте. Вручение пожарной формы «Центрам безопасности граждан» является знаком того, что власть заботится о людях. Верю, что жители объединенных территориальных общин присоединятся к созданию добровольных пожарных обществ».

«Жителям Донецкой области как никому известно, что такое опасность. Спасибо американским партнерам за поддержку, эта пожарная форма является важным вкладом в защиту общин от чрезвычайных событий», - подчеркнул Председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин.


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