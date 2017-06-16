Кабмин выделит на дороги 154 млрд грн за 3 года

Кабинет министров утвердил среднесрочную бюджетную резолюцию на 2018–2020 годы. В документ заложен рост экономики на 3 %, 4 % и 5 % в следующие три года.
На заседании правительства министр финансов Александр Данилюк заявил: «Мы запланировали стабильное финансирование дорожной инфраструктуры. За три года на дороги планируется выделить 154 миллиарда гривен».
По словам министра, новые подходы к бюджету позволят обеспечить эти средства. В текущем году правительство намерено увеличить финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом — до 30 млрд грн. По данным «Укравтодора», ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.