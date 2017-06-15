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Новая телебашня в Покровске достанет до "серой зоны" и заглушит российские каналы

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Экономика / Инфраструктура
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Новая телебашня в Покровске достанет до "серой зоны" и заглушит российские каналы

Второе выездное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики прошло в зоне АТО в среду, 14 мая. Его участники посетили КПВВ "Майорск" и местные телеканалы в Покровске.

Главной темой визита стала информационная безопасность на Востоке Украины. Сейчас в Покровске ищут место для установки новой двухсотметровой телебашни. Вероятно, она будет рядом с существующей, высотой 69 метров. Их должны соединить мостом. Это должно помочь распространять сигнал на территории так называемой «серой зоны» и глушить сигнал российских каналов, что сейчас заполонили волновое пространство.

- Год назад мы поставили себе задачу, что вражеский сигнал должен быть заглушен. Соответствующие эксперименты проведены, я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем существенно защитить украинские территории от проникновения пропагандистских российских телеканалов, - рассказала председатель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Украины Виктория Сюмар.

До ТеБе


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