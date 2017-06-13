Павел Жебривский открыл две футбольные площадки с искусственным покрытием

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский открыл футбольные площадки с искусственным покрытием в городах Краматорск и Николаевка. Эти площадки - часть большого проекта, посвященного 85-й годовщине Донецкой области. Во время торжеств также присутствовали заместители председателя ОГА Виктор Ремский и Владислав Лаврик.



Глава области отметил, что создание современных спортивных площадок имеет важное значение для формирования здоровой молодежи Донецкой области.



«Донецкая область всегда отличалась мощными футбольными клубами и спортсменами мирового уровня. Надеюсь, что на новых футбольных площадках нам удастся воспитать новых звезд, которые будут своими достижениями прославлять Донбасс и Украину», - отметил Павел Жебривский.



Заместитель председателя ОГА Виктор Ремский подчеркнул, что областная власть поддерживает не только футбол, а развивает все виды спорта. По его словам, это одна из важных составляющих патриотического воспитания и формирования здоровой нации.



В Краматорске и Николаевке сразу после открытия площадок состоялись соревнования среди учащихся местных школ. Каждая команда получила ценные подарки от Федерации футбола Украины, Павел Жебривский лично наградил победителей памятными медалями.