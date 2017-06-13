Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский открыл футбольные площадки с искусственным покрытием в городах Краматорск и Николаевка. Эти площадки - часть большого проекта, посвященного 85-й годовщине Донецкой области. Во время торжеств также присутствовали заместители председателя ОГА Виктор Ремский и Владислав Лаврик.
Глава области отметил, что создание современных спортивных площадок имеет важное значение для формирования здоровой молодежи Донецкой области.
«Донецкая область всегда отличалась мощными футбольными клубами и спортсменами мирового уровня. Надеюсь, что на новых футбольных площадках нам удастся воспитать новых звезд, которые будут своими достижениями прославлять Донбасс и Украину», - отметил Павел Жебривский.
Заместитель председателя ОГА Виктор Ремский подчеркнул, что областная власть поддерживает не только футбол, а развивает все виды спорта. По его словам, это одна из важных составляющих патриотического воспитания и формирования здоровой нации.
В Краматорске и Николаевке сразу после открытия площадок состоялись соревнования среди учащихся местных школ. Каждая команда получила ценные подарки от Федерации футбола Украины, Павел Жебривский лично наградил победителей памятными медалями.
Павел Жебривский открыл две футбольные площадки с искусственным покрытием
0
70