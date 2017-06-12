В Волновахском районе преодолевают последствия обстрела

Во время ночного обстрела боевиками незаконных вооруженных формирований населенных пунктов Ольгинка и Графское, что вблизи Волновахи, было повреждено 14 частных домов, трансформаторную станцию, электрические провода, железнодорожный путь и контактные провода станции «Великоанадоль», сообщает До ТеБе.
- Был оборван контактный провод, в случае чего было приостановлено железнодорожное движение. Пустые вагоны не прибывают к нам со станции Волноваха, нет отправления на заводы, меткомбинаты Мариуполя. Также повреждены подъездные пути и производственные помещения, - рассказала начальник железнодорожной станции «Великоанадоль» Наталья Лебедь.
В свою очередь председатель Волновахского РГА Александр Баранник отметил, что сейчас задействованы все возможные волонтерские и международные благотворительные организации.
- Сегодня мы передадим сведения, составленные рабочими МЧС и представителями райгосадминистрации, всем волонтерским и международным организациям, передадим в область. Все материалы, которые будут необходимы, будут предоставлены местным жителям для восстановления поврежденных домов, - отметил глава РГА.