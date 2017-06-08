Кураховская ТЭС готовит энергоблоки к летним нагрузкам

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Благодаря реконструкциям ДТЭК сохранил от вывода из эксплуатации на Кураховской ТЭС 1050 МВт

Маневренные энергоблоки ДТЭК Кураховской ТЭС не востребованы на полную мощность энергосистемой

Кураховская ТЭС готовит свои энергоблоки к надежному маневрированию в энергосистеме

Кураховская ТЭС завершила ремонт энергоблока для работы во время высоких летних нагрузок

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