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Кураховская ТЭС готовит энергоблоки к летним нагрузкам

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Экономика / Инфраструктура
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Кураховская ТЭС готовит энергоблоки к летним нагрузкам

ДТЭК Кураховская ТЭС уже восстановила 20 МВт суммарной мощности, отремонтировав два энергоблока. Энергетики приступили к капитальному ремонту энергоблока №8. После выхода из ремонта блок, работающий на газовых марках угля, повысит технологическую надежность и экологические показатели. Энергетическая система Украины получит еще плюс 20 МВт восстановленной мощности ТЭС до начала летнего максимума нагрузок на тепловые электростанции.

«ДТЭК Кураховская ТЭС для подготовки к максимальным нагрузкам летом и отопительному сезону 2017-2018 выполнит ремонты на всех семи энергоблоках. Ремонтная кампания будет проходить поэтапно. За период март – июнь мы сможем отремонтировать три энергоблока, с сентября по декабрь — оставшиеся четыре. В июле и августе будет пик нагрузок на тепловые электростанции, которые работают на газовой марке угля. Ожидаем, что на этот период все работающие энергоблоки ДТЭК Кураховской ТЭС будут востребованы энергосистемой. Склад угля ДТЭК Кураховской ТЭС на данный момент заполнен более чем на 65%», — комментирует главный инженер ДТЭК Кураховской ТЭС Виталий Фелиндаш.

Напомним, что в 2016 году ДТЭК Кураховская ТЭС несла максимально высокую нагрузку, выработав более 5,3 миллиардов киловатт часов. Сейчас тепловая электростанция обеспечена в полном объеме углем газовой группы. По состоянию на 08 июня на складе ТЭС находится 389 тысяч тонн угля.



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