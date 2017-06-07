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В Северодонецке планируют построить для переселенцев дома на 230 квартир

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Экономика / Инфраструктура
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В Северодонецке планируют построить для переселенцев дома на 230 квартир

В Северодонецке (Луганская обл.) работают над реализацией целевой программы «Строительство многоэтажных жилых домов для внутренне перемещенных лиц в 80-м и 84-м микрорайонах и формирование фонда жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц на 2017-2018 годы». Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации на своей странице в Facebook.

В рамках программы планируется построить два 90-квартирных 9-этажных жилых дома в 84-м микрорайоне. Из них 36 квартир – двухкомнатные и 54 – однокомнатные. Еще пять 4-этажных домов планируют построить в 80-м микрорайоне. Здесь будет 140 квартир: 84 двухкомнатных и 56 – однокомнатных.

Луганская ОВГА подготовила письмо к мэру Северодонецка о предоставлении управлению капитального строительства ОВГА функций заказчика на строительство многоэтажных домов для переселенцев.

По информации областного управления градостроительства и архитектуры уже создан реестр и формируются данные, полученные от городов и районов Луганской области относительно перечня пригодных для строительства многоэтажного и индивидуального жилья территорий; объектов незавершенного жилищного строительства; объектов нежилого назначения, которые могут быть реконструированы под объекты жилого назначения; объемов жилья на вторичном рынке, которое может быть использовано для решения жилищных проблем переселенцев.

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