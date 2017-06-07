В Северодонецке планируют построить для переселенцев дома на 230 квартир

На Луганщине трое местных жителей подорвались на растяжке

В Краматорске будут решать, как распределять жилье для переселенцев

В Северодонецке построят 7 многоэтажек для переселенцев

Подача тепла в 105 многоэтажных жилых домов Донецка после аварии возобновлена

В этом году планируют построить 6 тыс. "доступных" квартир

За год в Украине планируется построить 90 тыс. квартир