Гройсман открыл железнодорожный перегон Камыш-Заря - Волноваха

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ДонЖД назначила дополнительный поезд для эвакуации из Мариуполя

Движение через подорванный ж/д мост в Запорожской обл. частично восстановлено, - "Укрзализныця"

Реконструкция ж/д ветки под Мариуполем пока не привела к обещанному металлургам результату

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