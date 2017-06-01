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Гройсман открыл железнодорожный перегон Камыш-Заря - Волноваха

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Экономика / Инфраструктура
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Гройсман открыл железнодорожный перегон Камыш-Заря - Волноваха

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе рабочей поездки в Донецкую область открыл реконструированный железнодорожный перегон Камыш-Заря - Волноваха. В мероприятии также принял председатель облгосадминистрации Павел Жебривский.

Год назад глава правительства поставил задачу увеличить мощности этого участка железной дороги и улучшить железнодорожное сообщение в регионе. Поручение было выполнено, и сегодня модернизированный железнодорожный перегон принял первый поезд. Комментируя событие, Владимир Гройсман подчеркнул, что пока речь идет об увеличении мощности железнодорожной линии вдвое, а следовательно - об увеличении потока товаров.

Глава области Павел Жебривский отметил, что после оккупации Россией части территории области, это единственная железнодорожная ветка, соединяющая Мариуполь с остальной Украиной. «Этой веткой перевозят железную руду, уголь и кокс на Мариупольские металлургические комбинаты, а из Мариуполя вывозят металлургическую продукцию на Одесский порт и Запорожские металлургические комбинаты. Этой же ветвью курсируют пассажирские и пригородные поезда», - отметил он. Также Павел Жебривский подчеркнул, что в результате модернизации, пропускная способность ветви выросла почти на 50%.

По словам главы правительства, "Укрзализныця" - одно из наиболее системных предприятий страны, и восстановление его мощностей и повышение качества услуг - одно из ключевых направлений развития госхолдинга. «Правительство готово оказать всю необходимую поддержку и помощь в этом вопросе. Так, в этом году существенно увеличен объем ремонтов локомотивного парка - до 200 единиц с 20 позапрошлого года, ведется строительство новых вагонов: в этом году парк "Укрзализныци" пополнится на около 7 тыс. единиц. Это только начало», - подчеркнул Владимир Гройсман.
Гройсман открыл железнодорожный перегон Камыш-Заря - Волноваха
Гройсман открыл железнодорожный перегон Камыш-Заря - Волноваха
Гройсман открыл железнодорожный перегон Камыш-Заря - Волноваха


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