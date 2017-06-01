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В Черкасской общине за месяц отремонтируют 3,5 км дорог

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Экономика / Инфраструктура
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В Черкасской общине за месяц отремонтируют 3,5 км дорог

В поселке Черкасское Черкасской объединенной территориальной общины, отремонтируют 3,5 километра местных автодорог. Об этом заявил председатель общины Сергей Падалка.

Стоимость работ по восстановлению местных дорог составляет 5,5 млн. гривен. Финансирование ремонта обеспечивается за счет областного бюджета и 10-процентного дофинансирования из бюджета общины.

«Предприятие« Слававтодор» выиграло тендер в системе Прозорро и с первого июня начало работы. Подрядчик уверяет, что срок выполнения проекта не превысит месяц. Мы очень благодарны областной власти за возможность улучшать нашу общину», - заявил Сергей Падалка.

Также он сообщил, что в этом году начнутся работы по замене водопровода для села Александровка. Новейший водопровод должен решить проблему обеспечения жителей села водой на несколько десятков лет. Этот проект также будет реализован на средства областного бюджета.


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