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В Украине отремонтируют 6 млн кв. м коммунальных дорог к октябрю - А.Вилкул

На ремонт дорог из бюджета дали еще 3,82 млн. гривен

В Донецкой области отремонтируют лишь десятую часть дорог

В Черкасской общине за месяц отремонтируют 3,5 км дорог

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