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Облавтдор ремонтирует прифронтовые дороги

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Экономика / Инфраструктура
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Облавтдор ремонтирует прифронтовые дороги

В Донецкой области продолжается ямочный ремонт на участках автодорог, граничащих с «серой зоной». Эти дороги имеют критическое значение во время обострения военных действий, ими вывозят раненых, сообщает До ТеБе.

В частности дорожную спецтехнику задействовано в ликвидации ямочности вблизи Светлодарска. В мае отремонтировано 15-километровый участок "Бахмут - Луганское" автодороги общего пользования государственного значения М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 720-735. Этот участок международной трассы волонтеры окрестили «дорогой жизни».

Также уже выполнено львиную долю работ по ликвидации разрушений проезжей части автодороги общего пользования местного значения С050336 от / М-03 / - Гольма - Доломитное - Никитовка.

«По состоянию на 30 мая ямочным ремонтом восстановлено 8 км дороги из запланированных 9,8 км (горячим асфальтобетоном отремонтировано 1,8 км, отвальным доменным шлаком - 6 км).

Кроме того, временные меры для обеспечения бесперебойного проезда продолжаются на автодороге общего пользования местного значения С050344 От / Т-05-13 / - Семигорье с подъездами к Иванград, Вершины », - сообщают в Службе автомобильных дорог в Донецкой области.

Ремонтные работы выполняет филиал «Автодор № 3» ГП «Донецкий облавтодор».


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