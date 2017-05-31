Облавтдор ремонтирует прифронтовые дороги

В Донецкой области продолжается ямочный ремонт на участках автодорог, граничащих с «серой зоной». Эти дороги имеют критическое значение во время обострения военных действий, ими вывозят раненых, сообщает До ТеБе.
В частности дорожную спецтехнику задействовано в ликвидации ямочности вблизи Светлодарска. В мае отремонтировано 15-километровый участок "Бахмут - Луганское" автодороги общего пользования государственного значения М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 720-735. Этот участок международной трассы волонтеры окрестили «дорогой жизни».
Также уже выполнено львиную долю работ по ликвидации разрушений проезжей части автодороги общего пользования местного значения С050336 от / М-03 / - Гольма - Доломитное - Никитовка.
«По состоянию на 30 мая ямочным ремонтом восстановлено 8 км дороги из запланированных 9,8 км (горячим асфальтобетоном отремонтировано 1,8 км, отвальным доменным шлаком - 6 км).
Кроме того, временные меры для обеспечения бесперебойного проезда продолжаются на автодороге общего пользования местного значения С050344 От / Т-05-13 / - Семигорье с подъездами к Иванград, Вершины », - сообщают в Службе автомобильных дорог в Донецкой области.
Ремонтные работы выполняет филиал «Автодор № 3» ГП «Донецкий облавтодор».