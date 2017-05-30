В Константиновке начался капитальный ремонт дорог

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На ремонт дорог из бюджета дали еще 3,82 млн. гривен

В Константиновке, Дружковке и Краматорске восстановили движение городского транспорта

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