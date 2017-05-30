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В Константиновке начался капитальный ремонт дорог

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Экономика / Инфраструктура
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В Константиновке начался капитальный ремонт дорог

Покровское ООО «Данком» ремонтирует дорогу по улице Емельянова в Константиновке. Движение транспорта осуществляется по одной полосе, дорогу государственного значения Н-20 не перекрывали, сообщает До ТеБе.

В Константиновку мы привезли десять единиц техники. Работать сложно, просим водителей автобусов и частного транспорта учитывать присутствие крупногабаритных машин на дороге. Асфальт будем класть в несколько слоев, общая толщина асфальта будет до 10 см. Вчера положили триста тонн, за несколько дней эту дорогу отремонтируем. Далее перейдем на другие участки, где мы провели фрезерование, это улицы Магистральная, Изюмская - рассказал Илья Чубак - начальник участка ООО «Данком».

За средства государственного бюджета в Константиновке в этом году планируют отремонтировать семнадцать дорог, большинство из них не видела капитального ремонта десятки лет. Всего было выделено 85 млн. гривен.


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