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ЕC выделит Днепропетровщине полтора миллиона евро на общежития для беженцев

В Мариуполе переселенцев выселяют из интерната

Жебривский: Весной 2017 года будут строить жилье для переселенцев

Германия выделит 20 млн. евро на жилье для переселенцев

В пяти городах Донецкой области построят жилье для переселенцев

В Днепропетровской области реконструируют жилье для переселенцев

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