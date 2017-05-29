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В Днепропетровской области реконструируют жилье для переселенцев

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Инфраструктура / Фото регион
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В Днепропетровской области реконструируют жилье для переселенцев

В Верхнеднепровске (Днепропетровская обл.) реконструируют жилье для переселенцев. В квартиры превращают здание, которое пустовало почти 10 лет. После реконструкции здесь поселятся 16 семей. Помещения обновляют в шести населенных пунктах Днепропетровской области. Проект воплощает Фонд социальных инвестиций за счет правительства Германии, сообщает пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации.

«Днепропетровщина приютила десятки тысяч переселенцев. В партнерстве с международным сообществом помогаем им интегрироваться в нашу громаду. ДнепрОГА подписала соглашение с Правительством Германии. Иностранные партнеры выделили средства на реконструкцию пяти зданий, трех школ, двух детских садов и одного интерната», – рассказал руководитель Днепропетровщины Валентин Резниченко.

В Верхнеднепровске двухэтажное здание на берегу Днепра пустовало почти 10 лет. Подрядчики уже утеплили фасад и крышу. Сейчас снаружи красят стены, внутри прокладывают электропроводку и коммуникации, ведут внутренние работы.

Дом на 16 квартир: две – однокомнатных и 14 – двухкомнатных. В каждой будет индивидуальное газовое отопление. После реконструкции сюда заселятся 60 переселенцев. Преимущество получат семьи с детьми, инвалиды.

«Квартиры будет распределять специальная комиссия, созданная при исполкоме Верхнеднепровска. В ее состав вошли представители власти, управления соцзащиты и переселенцы. В первую очередь, жилье получат льготные категории», – сообщил глава Верхнеднепровской райгосадминистрации Олег Ковальчук.

Сдать дом в эксплуатацию планируется в 2017 году. Надеется на квартиру в нем переселенка из Донецка Ирина Ильина. Женщина переехала с семьей в Верхнеднепровск в 2014-м. Думала, что на неделю, а остается в городе и поныне.

«Аренда жилья нам не по карману. Хочется иметь постоянное жилье. Пусть оно будет социальным, но своим. Чтобы люди были уверены, что их никто не выгонит», – рассуждает женщина.

Стоимость проекта – около 8 млн грн. Его реализацию в Днепропетровской области координирует Украинский фонд социальных инвестиций.

«Проект направлен на улучшение условий проживания переселенцев. Хотим создать не общежитие, а полноценные квартиры. Площадь будет соответствовать необходимым нормативам», – рассказала консультант фонда Анна Аладжальян.

Кроме Верхнеднепровска, социальные объекты реконструируют в Павлограде, Каменском, Вольногорске, Верховцево и селе Чумаки Днепровского района. Всего – 11.

Средства на целевую программу предоставляет Правительство Германии через банк развития KfW. Общая сумма инвестиций – более 70 млн грн.

Благодаря этому в Днепропетровской области создадут полтысячи дополнительных мест для переселенцев.

По официальным данным, в регионе проживает около 80 тыс. переселенцев из Донбасса и Крыма.
В Днепропетровской области реконструируют жилье для переселенцев
В Днепропетровской области реконструируют жилье для переселенцев
В Днепропетровской области реконструируют жилье для переселенцев


Донецкие Новости


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