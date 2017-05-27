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Вблизи Мариуполя построили новый железнодорожный перегон

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Экономика / Инфраструктура
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Вблизи Мариуполя построили новый железнодорожный перегон

"Укрзализныця" усилила пропускную способность на участке Камыш-Заря - Волноваха, построив новый перегон Розовка - Зачатьевский. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления "Укрзализныци" Войцех Балчун.

Уже 26 мая, по словам Балчуна, новым перегоном могут курсировать поезда.

- Вообще вложили более 17 км железнодорожного пути, 4 комплекта стрелочных переводов и построили 3 низкие платформы - будущие остановки для пригородных поездов. Все работы - за средства Укрзализныци, а общая стоимость проекта более 73 млн грн, - отметил глава правления "Укрзализныци".

По подсчетам предприятия, ориентировочные объемы перевозок этим направлением в ближайшее время составят около 1600 вагонов в сутки или 29 пар поездов, из которых 5 пассажирских, остальные - грузовые.

- Это маленькая победа, ведь пропускная способность участка Камыш-Заря - Волноваха в перспективе способна вырасти до 42 пар поездов в сутки. Зато ждем взаимности и конструктивный диалог с грузовладельцами по тарифам, - отметил Войцех Балчун.

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