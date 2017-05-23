В Донецкой области обещают восстановить железнодорожное сообщение со Львовом

"Укрзализныця" планирует возобновить прямое сообщение между Константиновкой и Львовом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский.
По словам главы Донецкой области, о таком заверил представитель Министерства инфраструктуры Украины во время выездного заседания Комитета ВР по вопросам бюджета в Краматорске.
- Мы много раз обращались к "Укрзализныци" и Мининфраструктуры, с предложениями восстановить такое сообщение. В свое время был же поезд "Донецк-Львов". Сейчас, например, из Краматорска во Львов можно доехать только с пересадками. Надеюсь, что наконец и этот "поезд сдвинется с места". Восток и Запад должны иметь прямую связь. Это принципиально, - сообщил Жебривский.
Также, по информации председателя Донецкой ОГА, "Укрзализныця" намерена закупить несколько десятков пассажирских вагонов, чтобы запустить еще один поезд от Мариуполя в Киев.
Отметим, что никаких официальных сообщений со стороны самого Укрзализныци по этим вопросам пока не появлялось.
До ТеБе