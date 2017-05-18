Продолжается текущий ремонт автодороги Доброполье - Лиман

По информации отдела качества, технического контроля и новых технологий Службы автомобильных дорог в Донецкой области, в Добропольском районе продолжаются работы по восстановлению покрытия автодороги общего пользования государственного значения Т-05-14 Доброполье - Красный Лиман, на участке Доброполье - Краматорск, вблизи села Новотроицкое.
Напомним, в этом году дорожники должны отремонтировать 8,2 км вышеупомянутого территориальной автодороги между селами Новотроицкое и Андреевка. Километровая привязка к месту ремонтных работ: км 20 + 100-км 28 + 300.
В настоящее время на объекте завершены работы по устройству выравнивающего слоя покрытия (для исправления профиля дороги) и начато вложения верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА).
Напомним, а / д Т-05-14 Доброполье - Красный Лиман является переходным объектом с прошлого года. На окончательное завершение восстановительных работ ждет и участок возле села Анновка, что вблизи Доброполья, км 5 850-км 6 +400. Общая протяженность двух участков автодороги составляет 8,7 км. Работы выполняются за счет государственного бюджета.