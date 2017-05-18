В Мариуполе реконструируют очистные сооружения

Сооружения, обеспечивающие очистку сточных вод Мариуполя и других близлежащих поселков, планируют реконструировать городские власти.
Как рассказывает директор управления экологии и энергоменеджмента Мариупольского городского совета Ваагн Мнацаканян, очистные сооружения были построены еще в шестидесятых годах прошлого века. Поэтому сейчас назрела необходимость их реконструировать.
- Необходимо применять технологии, которые позволяют в комплексе без отходов перерабатывать все сточные воды. С этой целью ведутся переговоры, в том числе и с иностранными компаниями, которые помогут нам, исходя из наших объемов концентрации тех или иных веществ, определить наиболее эффективный способ переработки сточных вод и иловых полей, - говорит Ваагн Мнацаканян.
До ТеБе