В Мариуполе капитально отремонтируют пять дорог

В этом году в Мариуполе запланирован капитальный ремонт дорог. Об этом сообщил мариупольский городской голова Вадим Бойченко, сообщает До ТеБе.
- В этом году в Мариуполе будут капитально отремонтированы дороги на пяти улицах города, - рассказал Вадим Бойченко.
Правда, какие именно улицы отремонтируют, мэр не уточнил.
- Финансироваться капитальный ремонт будет благодаря средствам, сэкономленным за использования системы электронных закупок. За первый квартал текущего года Мариуполь уже сэкономил 55 млн гривен, - отметил городской голова.