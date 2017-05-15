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Разбитую дорогу на единственный морской курорт ДНР начали ремонтировать

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Экономика / Инфраструктура
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Разбитую дорогу на единственный морской курорт ДНР начали ремонтировать

Как сегодня сообщили в пресс-службе "министерства транспорта" самопровозглашенной ДНР, специалисты начали проводить ремонт дороги, которая связывает Донецк и поселок Седово.

Дорога «Донецк — Новоазовск – Седово» сейчас находится в ужасном состоянии, на всем участке дороги имеются разрушения асфальтного покрытия, объехать которые просто невозможно. Водителям порой приходится сбрасывать скорость движения до 20 км/ч. Также стоит напомнить, что эта дорога ведет на единственный морской курорт в самопровозглашенной ДНР поселок Седово.

По словам "чиновников" из "министерства транспорта", сейчас проводится холодное фрезерование и более 16 тысяч квадратных метров дороги, уже отремонтировано.


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