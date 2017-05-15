Троллейбусную линию между Славянском и Константиновкой строить не будут

Создание нового троллейбусного маршрута, мог соединить Славянск, Краматорск, ДружковкУ и Константиновку, требует значительных финансовых вложений и противоречит законодательству.
Такой ответ на петицию местных жителей, которая набрала 369 подписей, предоставил Краматорский городской совет.
- Организация троллейбусного маршрута сообщением «Славянск - Константиновка» требует значительных финансовых вложений, связанных с определением потребности в транспортных услугах на основе постоянного изучения спроса на пассажироперевозки, приобретением подвижного состава, строительством троллейбусной линии (опоры, контактные сети, тяговые подстанции и др.), а также определением заказчика транспортных услуг, перевозчика и порядке и источниках финансирования компенсации за льготный проезд территориальных общин городов Славянска, Краматорска, Дру кивки, Константиновки, а также жителей Славянского и Константиновского районов, - говорится в документе.
Кроме того, по информации Краматорского городского совета, действующим законодательством не предусмотрены полномочия местных советов по организации пассажирских перевозок электротранспортом за пределами их административных территорий (городских и районных советов).
По решению данного вопроса автору петицию предложили обратиться в Департамент развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации.
До ТеБе