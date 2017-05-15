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С завтрашнего дня из Константиновки можно будет уехать в Хмельницкий

Троллейбусную линию между Славянском и Константиновкой строить не будут

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