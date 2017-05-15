Лента новостей

15:26
Троллейбусную линию между Славянском и Константиновкой строить не будут
14:58
Форекс для начинающих трейдеров
14:32
В Волновахе отметили День Европы
14:25
Авдеевский коксохим возобновляет полноценную работу
14:16
Виробництво світильників
14:12
В Мирнограде будут судить врача
13:59
10 советов для похудения
13:39
Металлурги Мариуполя несут убытки из-за «Укрзализныци»
13:34
На ремонт путепровода в Бахмуте потратят более 12 млн. гривен
13:25
Чем полезен мед? - myhoney.com.ua
13:14
В Донецкой области повысят тарифы на водоснабжение и водоотведение
13:01
На Донетчине 63 миллионера задекларировали прошлогодние доходы
22:05
МРТ в Киеве для людей с большим весом
01:04
Пять привычек, делающих вас миллионером!
00:45
Как помогать нуждающимся людям с радостью?
00:21
В Покровске отменили празднование Дня Европы из-за гибели мирных жителей в Авдеевке
15:18
Донетчина: по фактам легализации доходов сотрудниками фискальной службы подготовлено 26 материалов
13:54
Краматорчанин хотел убить двух человек, чтобы получить жилье
23:25
Как правильно выбрать холодильник
14:51
На Попаснянщине начала работу мобильная бригада врачей
14:48
Авдеевский «Вулик» открыл свои двери для молодежи
14:35
Опрос: 45% переселенцев зарабатывают только на еду
13:42
В Донецке открылось заседание интеграционного комитета «Россия – Донбасс»
13:21
Председателем Славянской райгосадминистрации стал таможенник
13:13
Трамп призвал Украину и Россию «строить мир»
13:10
Вблизи Мариуполя построят кольцевую дорогу
13:05
Взнос Донетчины в бюджет - 5 миллиардов гривен
12:52
Модные куртки весна осень 2017
12:21
В Константиновке начался ремонт дорог
08:35
Как в ДНР отметили день «республики»
19:24
Сайт Донецкой "администрации" ушел в offline
19:03
Правильная осанка – залог здоровья вашей спины
16:47
В Донецке на день "республики" развесили флаги России
16:23
Ученый из Донбасса отправит детей в игровое путешествие континентами
14:38
В Мариуполе житель многоэтажки забил молотком бездомного
13:42
Донетчину попытались оставить без «Укртелекома»
13:33
Захарченко решил отменить комендантский час в день "республики"
12:51
В Волновахской районной больнице появился современный флюорограф
12:27
Сельскохозяйственное предприятие в Донецкой области уклонилось от уплаты НДС в размере 3,2 млн гривен
18:36
Полиция Марьинки получила новые автомобили
16:49
ЕБРР наполовину сократил инвестиции в Украину
14:59
За совершение ряда преступлений житель Мирнограда проведет за решеткой 13 лет
14:09
В Донецкой области ликвидировали восемь управлений пенсионного фонда
13:01
Почти 70 млн грн направили таможенники Донетчины на ремонт дорог области с начала года
12:59
Аудиторами фискальной службы Донетчины доначислено свыше 7 млн гривен
Все новости

Архив публикаций

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Троллейбусную линию между Славянском и Константиновкой строить не будут

0
27
Экономика / Инфраструктура
0
Троллейбусную линию между Славянском и Константиновкой строить не будут

Создание нового троллейбусного маршрута, мог соединить Славянск, Краматорск, ДружковкУ и Константиновку, требует значительных финансовых вложений и противоречит законодательству.

Такой ответ на петицию местных жителей, которая набрала 369 подписей, предоставил Краматорский городской совет.

- Организация троллейбусного маршрута сообщением «Славянск - Константиновка» требует значительных финансовых вложений, связанных с определением потребности в транспортных услугах на основе постоянного изучения спроса на пассажироперевозки, приобретением подвижного состава, строительством троллейбусной линии (опоры, контактные сети, тяговые подстанции и др.), а также определением заказчика транспортных услуг, перевозчика и порядке и источниках финансирования компенсации за льготный проезд территориальных общин городов Славянска, Краматорска, Дру кивки, Константиновки, а также жителей Славянского и Константиновского районов, - говорится в документе.

Кроме того, по информации Краматорского городского совета, действующим законодательством не предусмотрены полномочия местных советов по организации пассажирских перевозок электротранспортом за пределами их административных территорий (городских и районных советов).

По решению данного вопроса автору петицию предложили обратиться в Департамент развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации.
Троллейбусную линию между Славянском и Константиновкой строить не будут


До ТеБе


Похожие публикации

31-10-2016
В Донецке восстановили троллейбусный маршрут №5
13-07-2016
В Донецке восстановили 21 маршрут троллейбуса
17-11-2015
Троллейбус 10-го маршрута пустят до Партизанского проспекта
10-11-2015
С завтрашнего дня из Константиновки можно будет уехать в Хмельницкий
11-09-2014
Поезду Интерсити + сообщением Киев—Дружковка продлили маршрут до Константиновки
7-07-2014
Восстановлена подача воды в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх