Вблизи Мариуполя построят кольцевую дорогу

Депутаты Мариуполя заинтересовались идеей создания объединения территориальных громад. Специальная группа по децентрализации и административной реформе городского совета уже давно разрабатывает стратегию создания объединенной территориальной громады. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
«Мы поддерживаем создание Сартанской ОТГ и предлагаем создать Мариупольскую, которая будет объединять Покровский, Бердянский, Старо-Крымский и Виноградненский советы», – отметил главный специалист Мариупольского городского совета Александр Комар.
По мнению секретаря городского совета Степана Махсмы, создание Мариупольской ОТГ позволит построить кольцевую дорогу и освоить новые территории для верховой застройки.
«Децентрализация – это очень объемный процесс. Мы сегодня проговорили только одну составляющую: административно-территориальное устройство. Необходимо говорить о нашем видении развития Юга Донецкой области, и как обеспечить взаимовыгодные отношения с громадами», – добавил он.
В то же время, секретарь городского совета против предложенного областной администрацией Перспективного плана. По его словам, в плане предлагается включить в состав Мариупольской ОТГ все прифронтовые поселки, что приведет к торможению развития города. Как считает Махсма, прифронтовые поселки лучше объединить в Сартанскую ОТГ.
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