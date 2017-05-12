В Константиновке начался ремонт дорог

На капитальный ремонт дорог Константиновки выделили 86 млн. гривен. Подрядчики уже получили аванс на ремонт четырех улиц.
Дорожная техника работает по улице Европейской: срезает фрезой асфальтовое покрытие. На очереди - улицы Булгакова, Номикосовых и Изюмская.
- На капитальный ремонт дорог Константиновки из областного бюджета выделены 86 млн. гривен. Местные власти не имеет отношения к этим деньгам, не контролирует ход выполнения работ. Тендеры проводила областная Служба автомобильных дорог. Деньги будут выделять постепенно, пока подрядчики получили аванс на четыре улицы, - рассказал Виктор Василенко - заместитель Константиновского городского головы.
В общем капитальный ремонт ожидают семнадцать автодорог города. В списке есть такие, где ремонта не было десятилетиями: Промышленная дорога, улицы Островского, Магистральная, съезды с Южного путепровода, Александра Невского, Тринадцати расстрелянных рабочих.
До ТеБе