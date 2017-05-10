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По результатам 2016 года Донецкая таможня направила в бюджет почти 3,5 миллиарда гривен

Почти 70 млн грн направили таможенники Донетчины на ремонт дорог области с начала года

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