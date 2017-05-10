Почти 70 млн грн направили таможенники Донетчины на ремонт дорог области с начала года

В рамках проведения дорожного эксперимента в апреле 2017 года Донецкой таможней ГФС на развитие логистической инфраструктуры области ориентировочно направлено 35 млн гривен. Этот показатель является наибольшим за 2017 год в разрезе помесячного выполнения Донецкой таможней ГФС доведенных показателей поступлений госбюджета.
Благодаря предоставлению качественного сервиса по выполнению таможенных формальностей и профессионализму личного состава таможни по результатам работы первых четырех месяцев 2017 года Донецкой таможней ГФС в государственный бюджет страны перечислено почти 1 311 млн грн, что на 140 млн грн больше доведенного таможне индикативного показателя поступлений.
Следовательно, 50-процентная сумма перевыполнения Донецкой таможней ГФС доведенного общего объема ежемесячных показателей поступлений таможенных платежей, исходя из которой в специальные фонды областного бюджета направляются дополнительные поступления на ремонт дорог, с начала года составила почти 70 млн гривен.