В Бахмуте отремонтировали 50 спортплощадок

В Бахмуте (Донецкая обл.) отремонтировали 50 спортивных площадок. Это даст жителям города возможность оздоравливаться и ежедневно заниматься физической культурой и спортом. Об этом сообщает пресс-служба Бахмутского городского совета.
В апреле 2017 года в Бахмуте (Артемовске) было отремонтировано и приведено в надлежащее состояние 8 площадок в местах массового отдыха, 28 площадок общеобразовательных школ, индустриального техникума, центра профессионально-технического образования, 14 площадок по месту жительства.
Работы проводились в рамках месячника по подготовке к весенне-летнему периоду работы спортивных площадок «Спорт для всех – общая забота».
Порядок на спортплощадках наводили жители Бахмута, государственные и негосударственные учреждения, школьники, студенты, родители, учителя, работники КП «Управляющая компания ЖКУ» и стадиона «Металлург», работники и тренеры ДВУОР им. С. Бубки.
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