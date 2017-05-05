В Бахмуте отремонтировали 50 спортплощадок

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Одного желания не всегда достаточно

Донетчина приобщилась к месячнику «Спорт для всех - общая забота»

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