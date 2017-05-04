На территории опорной школы Александровского района построили спортивную площадку

Решением коллегии райгосадминистрации от 15 июня 2016 года определена опорная школу в Александровском районе, Александровская ООШ I - III степеней, как отвечающая требованиям конкурса на лучший проект опорной школы и Положения об образовательном округе.
Представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и Донецкой облгосадминистрацией, областной военно-гражданской администрацией подписан Меморандум о взаимопонимании, целью которого является обеспечение сотрудничества и партнерства в сфере доступа к образованию всем детям, обеспечить учебные заведения спортивным оборудованием.
По состоянию на 3 мая 2017 года, вышеупомянутым представительством построена площадка с уличными тренажерами на территории Александровской ООШ (корпус №2 по адресу: ул Первомайская, 21).