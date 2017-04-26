В Краматорске выделили миллион на закупку оборудования для пищеблоков

Решением сессии горсовета Краматорска из городского бюджета выделены средства на приобретение технологического оборудования для школьных пищеблоков. Как сообщает «Восточные проект», на эти цели выделяется 1,083 млн. грн.
В школьные столовые будут приобретены три электропечи стоимость каждой – 19 тыс. грн, два духовых шкафа по 11 тыс. грн, 36 холодильников по 12 тыс. грн, 8 холодильных шкафов по 34 тыс. грн, 10 мясорубок по 15 тыс. грн, хлеборезка за 17 тыс. грн, две вытяжки по 30 тыс. грн, стиральная машинка за 19 тыс. грн, овощерезка за 20 тыс. грн и морозильная камера за 34 тыс. грн.
Ранее издание сообщало, что комбинат детского питания провел встречу трудового коллектива, куда пригласил депутатов горсовета, представителей Общественного совета при Краматорском горисполкоме, Клуба предпринимателей, чтобы рассказать о том, что происходит в Краматорске с организацией питания в школах. В ходе мероприятия обсуждался и вопрос предстоящей замены оборудования.
«Согласно договору с Управлением образования, оборудования мы должны менять за свой счет. Мы этим и занимались, покупали холодильники, духовые шкафы, мясорубки и т.д. Теперь же город собирается купить за счет бюджета новое оборудование взамен нашего, тоже нового. При этом старые печи, морально и физически устаревшие, продолжат работать, и их менять не предполагается», – пояснила исполнительный директор комбината Алла Кущ. Куда комбинату девать все оборудование, которое недавно купили и установили в школьных столовых, чиновников не интересует.