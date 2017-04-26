Лента новостей

19:17
Что надеть в школу?
18:46
На полигоне под Харьковом погибли два бойца
18:40
Пенсионеры Краматорска вышли на митинг против повышения тарифов
18:30
Достоинства и недостатки СМИ
16:56
В Краматорске выделили миллион на закупку оборудования для пищеблоков
14:09
Для Донбасс Оперы закупят новые кресла
13:55
Жители Донецка почтили память погибших ликвидаторов ЧАЭС
13:43
Цена на газ для населения может вырасти на 30%
12:57
У группы «MOZGI» в Краматорске украли оборудование
12:48
Ключевые проблемы переселенцев до сих пор не решены
12:28
В Донецке рассказали, как будут праздновать День «республики»
12:18
В Константиновке почтили погибших чернобыльцев
12:07
Очаровательная природа Крыма
11:50
Донецкая таможня направила в бюджет 1 миллиард гривен
11:33
Главного инженера предприятия «Донецкая железная дорога» поймали на взятке
11:21
Кредит для решения насущных вопросов
10:54
За прекращение поставок электроэнергии в Луганской области ответственность несут РФ и сепаратисты
10:44
Работа за границей - большая удача
10:30
Папа Франциск реализовал 60 проектов гумпомощи для Донбасса
10:09
В школе Бахмутского района случилось массовое отравление
19:09
Меняем интерьер
18:50
На Донбассе создается полноценная граница
18:47
В Новгородском переведут дома на индивидуальное отопление
14:22
Каких ошибок надо избегать новичку, чтобы заработать на торгах по банкротству?
14:03
ЛНР полностью перешла на собственную электроэнергию
13:58
Порошенко встретится с Лукашенко
12:48
Аттракционы на День рождения
12:36
Донецк под обстрелом. Ранения получили два человека
12:11
Тука назвал сумму, которую Донбасс задолжал за электричество
12:06
Из изолятора в Волновахе освободили незаконно удерживаемого мужчину
11:27
На КПВВ Донецкой области усилят проверку граждан
11:04
В Донецкой области мужчина с ружья выстрелил в голову женщине
10:56
Украина теряет 5 млрд гривен налогов из-за "национализации" предприятий в ОРДЛО
10:49
Что по вкусу миллиардерам?
10:43
4 тысячи наемных работников Донетчины перестали получать "нелегальную" заработную плату
10:30
На заработки в Польшу?
01:20
Луганску дали электричество
22:48
Украинской власти предложили механизм выплат пенсий гражданам неподконтрольных территорий
22:16
Жителей ЛНР просят отключить все электроприборы
21:16
Бухгалтерские курсы - хорошая возможность быстро освоить новую профессию
20:59
ОСАГО, экономия на покупке и актуальность пакета
19:00
Как выглядеть модно и современно летом
18:41
В поселках Мариуполя живут без врачей и аптек
18:34
Северская община в шаге от выборов
18:15
Простатит – проблема, которая решается
Все новости

Архив публикаций

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В Краматорске выделили миллион на закупку оборудования для пищеблоков

0
67
Экономика / Инфраструктура
0
В Краматорске выделили миллион на закупку оборудования для пищеблоков

Решением сессии горсовета Краматорска из городского бюджета выделены средства на приобретение технологического оборудования для школьных пищеблоков. Как сообщает «Восточные проект», на эти цели выделяется 1,083 млн. грн.

В школьные столовые будут приобретены три электропечи стоимость каждой – 19 тыс. грн, два духовых шкафа по 11 тыс. грн, 36 холодильников по 12 тыс. грн, 8 холодильных шкафов по 34 тыс. грн, 10 мясорубок по 15 тыс. грн, хлеборезка за 17 тыс. грн, две вытяжки по 30 тыс. грн, стиральная машинка за 19 тыс. грн, овощерезка за 20 тыс. грн и морозильная камера за 34 тыс. грн.

Ранее издание сообщало, что комбинат детского питания провел встречу трудового коллектива, куда пригласил депутатов горсовета, представителей Общественного совета при Краматорском горисполкоме, Клуба предпринимателей, чтобы рассказать о том, что происходит в Краматорске с организацией питания в школах. В ходе мероприятия обсуждался и вопрос предстоящей замены оборудования.

«Согласно договору с Управлением образования, оборудования мы должны менять за свой счет. Мы этим и занимались, покупали холодильники, духовые шкафы, мясорубки и т.д. Теперь же город собирается купить за счет бюджета новое оборудование взамен нашего, тоже нового. При этом старые печи, морально и физически устаревшие, продолжат работать, и их менять не предполагается», – пояснила исполнительный директор комбината Алла Кущ. Куда комбинату девать все оборудование, которое недавно купили и установили в школьных столовых, чиновников не интересует.


Похожие публикации

27-07-2016
В Краматорске купят грейдер
26-07-2016
В Краматорске зависли 140 млн. гривен
6-03-2015
В Краматорске подняли стоимость проезда в маршрутках
23-05-2014
И.о. мэра Краматорска назначен секретарь горсовета Андрей Борсук
18-02-2014
В Краматорске пройдут внеочередные выборы
5-11-2013
В Краматорске чиновник приговорен к 6 годам лишения свободы

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх