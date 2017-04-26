Для Донбасс Оперы закупят новые кресла

В Донецком академическом театре оперы и балета имени Соловьяненко в Донецке пройдет реконструкция. «Глава» самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, принял решение выделить 8,7 млн. рублей на покупку новых кресел для зрительского зала.
На покупку кресел для зрительского зала уже утверждены порядок и условия закупки.
«С целью сохранения памятника архитектуры – Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко, учитывая весомый вклад в развитие культурной жизни населения, распоряжаюсь: "министерству" финансов ДНР выделить средства в сумме 8 700 000 рублей "министерству" культуры Донецкой Народной Республики», — говорится в тексте "распоряжения".