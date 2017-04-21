Краматорск и Славянск со вторника получат цифровой телевизионный сигнал

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Работы по установке телебашни на Карачуне подходят к концу

Официально подтверждена готовность к вводу в эксплуатацию мачты на горе Карачун

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