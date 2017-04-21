Краматорск и Славянск со вторника получат цифровой телевизионный сигнал

В понедельник, 24 апреля, с 7.00 до 17.00 будут проходить работы, при которых возможно отключение передатчиков МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 в цифровой сети на передающей станции города Краматорск. Об этом телевещателей предупредило ООО «Зеонбуд», которое является провайдером цифрового телевидения в Украине.
Как рассказал главный инженер РТПС Сергей Ильенко, работы будут связаны с переподключением цифровых передатчиков новой телебашни на горе Карачун.
-Все подготовительные работы выполнены, ждем, когда специалисты «Зеонбуда» перенесут оборудования, - отметил он.
До сих пор, несмотря на официальный пуск телебашни, передатчики цифрового телевидения не были подключены к новой постройки - сигнал, как и раньше, транслировался с 30-метровой мачты. Из-за этого он был не везде качественным и доступным, даже на территории ближайших населенных пунктов. Перенос оборудования должно существенно увеличить зону цифрового покрытия.
До ТеБе