Ледовую арену в Краматорске обещают достроить к сентябрю

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Жебривский: Весной 2017 года будут строить жилье для переселенцев

Павел Жебривский: Дети - наше будущее, и в это мы будем вкладывать инвестиции

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