Ледовую арену в Краматорске обещают достроить к сентябрю

Полным ходом идет строительство Ледовой арены в Краматорске (Донецкая обл.). Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский в Facebook, пишут Донецкие Новости.
Средства на строительство арены выделили из областного бюджета, часть средств дал и бюджет города. Это будет крытое ледовое поле размером 30 на 60 метров, с трибунами на 430 мест и вспомогательными помещениями. Рядом с ареной будет 2 теннисных корта, детская площадка и парковка.
По словам Жебривского, подрядчики обещают сдать объект, ориентировочно, в сентябре текущего года.
Губернатор также напомнил, что население Краматорска возросло – в том числе за счет переселенцев. Сейчас это почти 250 тыс. жителей. Город де-факто стал областным центром и нуждается в подобных социально-культурных учреждениях, считает он. Также, как отметил глава Донецкой облгосадминистрации, в этом году в Краматорске завершается реконструкция парка «Сад Бернацкого» и парка им. Пушкина, и строительство спортивных площадок с искусственным покрытием.