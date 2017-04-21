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Ледовую арену в Краматорске обещают достроить к сентябрю

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Экономика / Инфраструктура
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Ледовую арену в Краматорске обещают достроить к сентябрю

Полным ходом идет строительство Ледовой арены в Краматорске (Донецкая обл.). Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский в Facebook, пишут Донецкие Новости.

Средства на строительство арены выделили из областного бюджета, часть средств дал и бюджет города. Это будет крытое ледовое поле размером 30 на 60 метров, с трибунами на 430 мест и вспомогательными помещениями. Рядом с ареной будет 2 теннисных корта, детская площадка и парковка.

По словам Жебривского, подрядчики обещают сдать объект, ориентировочно, в сентябре текущего года.

Губернатор также напомнил, что население Краматорска возросло – в том числе за счет переселенцев. Сейчас это почти 250 тыс. жителей. Город де-факто стал областным центром и нуждается в подобных социально-культурных учреждениях, считает он. Также, как отметил глава Донецкой облгосадминистрации, в этом году в Краматорске завершается реконструкция парка «Сад Бернацкого» и парка им. Пушкина, и строительство спортивных площадок с искусственным покрытием.
Ледовую арену в Краматорске обещают достроить к сентябрю
Ледовую арену в Краматорске обещают достроить к сентябрю


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