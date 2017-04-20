В Ясиноватой обещают построить новую котельную

«Власти» самопровозглашенной ДНР, заявили, что в планах построить новую котельную в поселке Донецк-Северный, который расположен вблизи Ясиноватой. Новую котельную построят взамен разрушенной от боевых действий. Об этом вчера на пресс-конференции заявил «министр» строительства и ЖКХ Сергей Наумец.
В конце января прямым попаданием снаряда, котельная была полностью разрушена. Восстановление ее уже нецелесообразно, поэтому, принято решение построить новый объект, - заявил Наумец.
Данное строительство должно быть закончено к отопительному сезону 2017/2018 годов. Также в планах проверить состояние 1103 котельных, 2 километра тепловых сетей, 183 теплопункта, а также провести замену котлов, и запастись топливом.