В Славянске выделили полмиллиона гривен на ямочный ремонт дорог

На проведение текущих ремонтов дорожного покрытия на пяти улицах Славянска выделили 500 тысяч гривен, сообщает До ТеБе.
Такое решение 19 апреля во время очередного заседания приняли члены исполнительного комитета Славянского городского совета.
В частности, по словам заместителя начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Ольги Зарубы, средства распределятся следующим образом:
ул. Торская - 55 тыс. Грн;
ул. Светлодарска - 60 тыс. Грн;
ул. Барвенковская - 150 тыс. Грн;
ул. Торговая - 60 тыс. Грн;
ул. Голубовская - 170 тыс. Грн.
Сейчас, по словам директора КП "Водопонижение" в Славянске продолжается текущий ремонт улицы Свободы.