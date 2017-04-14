В больнице города Мангуша произвели ремонт

14 апреля председатель Мангушской райгосадминистрации Дмитрий Васильевич Черница вместе с заместителем председателя райгосадминистрации Галиной Викторовной Мурзой посетили гинекологическое отделение Центральной районной больницы, в котором продолжаются ремонтные работы.
На сегодняшний день в отделении завершен ремонт туалета, есть холодная и горячая вода. Также в наличии имеется стиральная машина, новая душевая кабинка.
В ходе рабочего визита Дмитрий Васильевич пообщался с главным врачом Мангушской Центральной районной больницы Ириной Владимировной Лободой по благоустройству территории вокруг больницы.