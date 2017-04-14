В Краматорске будут решать, как распределять жилье для переселенцев



Общественные слушания-обсуждения по процедуре распределения жилья для переселенцев проведут в Краматорске. В трех общежитиях по ул. Ш. Назаренко, 3, ул. Рыбинской, 160 и ул. Уральской, 5 в результате реконструкции должно появиться 84 квартиры на 253 места.



Обсудить с общественностью саму процедуру передачи ВПЛ помещений в пользование организаторы приглашают всех желающих 18 апреля с 11:00 до 13:00 в Дом культуры «Строитель» по адресу город Краматорск, ул. Маяковского, 9.



На публичное общественное обсуждение планируется вынести три проекта решений исполкома Краматорского городского совета:



1. «Положение о предоставлении в пользование жилых помещений для временного проживания внутренне перемещенных лиц»

2. «Положение о Комиссии по рассмотрению заявлений для предоставления жилых помещений для временного проживания внутренне перемещенных лиц»

3. «Положение о Наблюдательном совете в сфере распределения жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц».



- Пока будет решаться только, как будет происходить процесс распределения жилья, потому что, чтобы предоставлять уже конкретно договоры, нужно, чтобы для этого был какой-то порядок. Поскольку законом этот порядок никак не урегулирован, было принято решение привлечь очень широко общественность к этому вопросу, чтобы все было максимально прозрачно, - рассказала заместитель руководителя проекта «Обеспечение жилыми условиями наиболее уязвимых ВПЛ и жителей города Краматорск, которые оказались под влиянием конфликта», Наталья Капуста.



- Дело в том, что законодательной нормы нет и каждый выходит из ситуации как придумает. Я считаю, что мы наверное первый город, который решили этот вопрос упорядочить, создать порядок, решить его обсудив с общественностью. Чтобы потом вопросов не возникало у переселенцев, что без них распределили, почему кому-то отказали, - добавила руководитель проекта.



Проект по реконструкции общежитий для ВПЛ, как и консультации и публичное общественное обсуждение проводятся при поддержке Совета Европы.



До ТеБе Обсудить с общественностью саму процедуру передачи ВПЛ помещений в пользование организаторы приглашают всех желающих 18 апреля с 11:00 до 13:00 в Дом культуры «Строитель» по адресу город Краматорск, ул. Маяковского, 9.На публичное общественное обсуждение планируется вынести три проекта решений исполкома Краматорского городского совета:. «Положение о предоставлении в пользование жилых помещений для временного проживания внутренне перемещенных лиц». «Положение о Комиссии по рассмотрению заявлений для предоставления жилых помещений для временного проживания внутренне перемещенных лиц». «Положение о Наблюдательном совете в сфере распределения жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц».- Пока будет решаться только, как будет происходить процесс распределения жилья, потому что, чтобы предоставлять уже конкретно договоры, нужно, чтобы для этого был какой-то порядок. Поскольку законом этот порядок никак не урегулирован, было принято решение привлечь очень широко общественность к этому вопросу, чтобы все было максимально прозрачно, - рассказала заместитель руководителя проекта «Обеспечение жилыми условиями наиболее уязвимых ВПЛ и жителей города Краматорск, которые оказались под влиянием конфликта», Наталья Капуста.- Дело в том, что законодательной нормы нет и каждый выходит из ситуации как придумает. Я считаю, что мы наверное первый город, который решили этот вопрос упорядочить, создать порядок, решить его обсудив с общественностью. Чтобы потом вопросов не возникало у переселенцев, что без них распределили, почему кому-то отказали, - добавила руководитель проекта.Проект по реконструкции общежитий для ВПЛ, как и консультации и публичное общественное обсуждение проводятся при поддержке Совета Европы.