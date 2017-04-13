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На тепловой электростанции в Славянске ожидается масштабная реконструкция

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Экономика / Инфраструктура
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На тепловой электростанции в Славянске ожидается масштабная реконструкция

В мае 2017 года на тепловой электростанции в Славянске ожидается начало масштабной технической реконструкции. Об заявил директор Славянской ТЭС Валерий Черепий, сообщают «Комментарии.ua».

Он сообщил, что недавно предприятие посетили представители 2 китайских корпораций, которые провели осмотр площадки предприятия, провели аудит и определили Славянскую ТЭС как потенциального партнера.

«Пока ждем от них коммерческие предложения», – отметил Черепий.

Славянская ТЭС является одной из старейших в Украине. Во время военных действий в Славянске весной 2014 году она была сильно разрушена, пострадали все производственные мощности. Станцию восстанавливали почти девять месяцев.

Источник: Славгород


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