На тепловой электростанции в Славянске ожидается масштабная реконструкция

В мае 2017 года на тепловой электростанции в Славянске ожидается начало масштабной технической реконструкции. Об заявил директор Славянской ТЭС Валерий Черепий, сообщают «Комментарии.ua».
Он сообщил, что недавно предприятие посетили представители 2 китайских корпораций, которые провели осмотр площадки предприятия, провели аудит и определили Славянскую ТЭС как потенциального партнера.
«Пока ждем от них коммерческие предложения», – отметил Черепий.
Славянская ТЭС является одной из старейших в Украине. Во время военных действий в Славянске весной 2014 году она была сильно разрушена, пострадали все производственные мощности. Станцию восстанавливали почти девять месяцев.
Источник: Славгород