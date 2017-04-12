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Павел Жебривский торжественно вручил ключи от школьного автобуса Белокузьминовской ООШ

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Экономика / Инфраструктура
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Павел Жебривский торжественно вручил ключи от школьного автобуса Белокузьминовской ООШ

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский торжественно вручил ключи от школьного автобуса Белокузьминовской ООШ.

На вручении присутствовали и.о. главы райгосадминистрации Олег Исаков, заместитель председателя райгосадминистрации Виктория Лоцман, Белокузьминовский сельский председатель Загурская Светлана, начальник отдела образования райгосадминистрации Наталья Виниченко.

В ходе рабочей поездки Павел Жебривский посетил Иллиновский сельский совет рассмотрел состояние работ по Иллиновский опорной школе.


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