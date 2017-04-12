Павел Жебривский торжественно вручил ключи от школьного автобуса Белокузьминовской ООШ

Председатель Донецкой ОГА вручил награды тем, кто воюет и спасает жизни

В Мариуполе торжественно отправили в ряды ВСУ 60 новобранцев

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