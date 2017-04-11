В Ясиноватой после обстрелов восстановили детский сад

В регионе открылся еще один детский сад

В Константиновке расследуют растрату в детском саду

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