В Ясиноватой после обстрелов восстановили детский сад

В прифронтовом поселке Красный Партизан, который расположен под Ясиноватой, сегодня состоялось торжественное открытие детского сада. Как сообщили в пресс-службе «министерства» образования самопровозглашенной ДНР, в детском саду провели масштабную реконструкцию, после того, как он пострадал после мощных обстрелов.
«Во вторник в поселке Красный Партизан администрации города Ясиноватая торжественно открылось после восстановления Дошкольное образовательное учреждение «Ясли-сад № 2 «Яблонька»», ранее получившее многочисленные повреждения при артобстрелах со стороны ВСУ», – отметили в «министерстве».
Как заявила «глава министерства» образования и науки Лариса Полякова, открытие детского дошкольного учреждения это очень важное событие в жизни прифронтового поселка. У детей появился новый обновленный дом, в котором им должно быть хорошо.