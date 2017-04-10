За ремонтом автодорог в Украине будут наблюдать онлайн

Министерство инфраструктуры Украины совместно с властями Сеула (Южная Корея) разрабатывает систему, которая позволит в режиме онлайн наблюдать за каждым участком ремонтных работ. Об этом, как пишет «Интерфакс-Украина», сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
«Совместно с муниципалитетом Сеула разрабатываем более совершенную систему "Кост", которая будет предусматривать не только мониторинг фактических данных – заказанных работ, проведенных тендеров, использованных материалов, но и видеонаблюдение за каждым участком ремонтных работ онлайн», – сообщил министр на брифинге во Львове сегодня, 10 апреля.
По его словам, система «Кост» уже полноценно работает, еще одну систему контроля за качеством дорожных работ – FIDIC – планируют запустить в пилотном режиме в текущем году.