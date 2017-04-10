За ремонтом автодорог в Украине будут наблюдать онлайн

Электронная система пропусков заработает в тестовом режиме в пятницу

Дороги в Украине починят за счет штрафов с водителей

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