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В Донецкой области занялись ямочным ремонтом

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Экономика / Инфраструктура
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В Донецкой области занялись ямочным ремонтом

Участки проезжей части автомобильных дорог общего пользования, имеющих значительные разрушения и деформации, планируется ремонтировать так называемыми картами, с заменой основания дорожной полотна. Такой метод ямочного ремонта позволяет продлить срок эксплуатации автодорог, ведь во время восстановительных работ устаревшие слои дорожной одежды разбираются полностью, до грунта земляного полотна.

В Донецкой области ямочный ремонт с заменой дорожного полотна применяется на дорогах с недостаточной несущей способностью дорожной конструкции, то есть дорогах III и IV категорий, разрушенных в результате высокой интенсивности движения и несанкционированного проезда большегрузного автотранспорта.

В этом году картами планируется отремонтировать, в частности, автодороги общего пользования государственного и местного значения: Т-05-14 Доброполье - Красный Лиман, Т-05-15 Александровка - Красноармейск - Константинополь и С051135 Цукурино - Новоселидовка - Курахово.
В Донецкой области занялись ямочным ремонтом

Отметим, что ремонт имеет несколько вариантов восстановления: верхние слои дорожного полотна устраиваются из асфальтобетона, а нижние слои, в зависимости от существующей основы (глины или чернозема), устраиваются из разных стройматериалов, например щебеночной смеси, укрепленной цементом; щебня и шлака и тому подобное.

Все варианты конструктивных решений, которые позволят обеспечить надежность и долговечность дорожного полотна, содержатся в рекомендациях ГП «ГосдорНИИ» (выводы ученых основываются на результатах испытаний и анализа физических свойств разрушенных участков автодорог, проведенных по заказу Службы автодорог в Донецкой области).


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