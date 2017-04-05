В ДНР начали заниматься ремонтом дорог

Как сообщает пресс-служба городской «администрации» Донецка, с 1 апреля по 30 октября на территории самопровозглашенной ДНР будут проводиться ремонтные работы дорожного покрытия.
Помимо ремонта дорог, «власти» обещают благоустроить тротуары, покрыть ФЭМ плиткой скверы и площади, а также заняться ремонтом ливневой канализации и других объектов инфраструктуры. Все работы, которые будут проводить КП «ДРСУ», будут выполнены по всем нормам строительства на улицах будут установлены временные дорожные знаки и ограждения.