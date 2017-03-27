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Центральную площадь Донецка собрались реконструировать

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Экономика / Инфраструктура
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Центральную площадь Донецка собрались реконструировать

По словам и.о. «мэра» Донецка Алексея Кулемзина, реконструкция площади имени Ленина в центре Донецка закончится в конце апреля.

Известно, что на площади проводят замену тротуарной плитки в экономном режиме. Имеется в виду, что замена плитки проходит в тех местах, где она больше всего раскрошилась, разломалась. Все работы будут закончены к концу апреля текущего года, заявил Кулемзин.

Помимо замены тротуарной плитки в центре Донецка, также будут установлены около 20 остановочных павильонов. Из них 11 павильонов, которые пострадали от обстрелов будут заменены на новые. Также на начало мая запланирован запуск 25 фонтанов по всему Донецку.


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