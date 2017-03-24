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Укрзализныця изменила маршруты поездов в сторону Константиновки, Бахмута и Лисичанска

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Экономика / Инфраструктура
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Укрзализныця изменила маршруты поездов в сторону Константиновки, Бахмута и Лисичанска

С целью повысить безопасность пассажиров с 23 марта маршруты следования некоторых поездов в Донецкой и Луганской области было временно изменено, сообщает До ТеБе.

Об этом сообщает национальный перевозчик "Укрзализныця".

- В связи с перерывом движения на станции Балаклея, связанной со взрывом боеприпасов на военном складе, с 23 марта изменены маршруты следования пассажирских поездов в направлении Константиновки, Бахмута и Лисичанска, - пишут железнодорожники.

Так, поезд №124 / 123 Киев - Константиновка будет курсировать по измененному маршруту через станции Красный Лиман, Святогорск, Тропа, Купянск-Узловая.

Поезд №127 / 128 Бахмут - Харьков будет курсировать через станции Красный Лиман, Славянск и Лозовая.

Поезд №787 / 788 Харьков - Константиновка будет следовать через станции Лозовая, Славянск и Красный Лиман.

Поезд №409 Харьков - Лисичанск будет следовать по маршруту Харьков, Чугуев, Купянск-Узловая, Сватово и Лисичанск.

Поезд №610 Лисичанск - Харьков будет курсировать через станции Сватово, Купянск-Узловая, Чугуев и Харьков.

После стабилизации ситуации движение поездов будет происходить в соответствии с графиком.



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