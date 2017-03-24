Укрзализныця изменила маршруты поездов в сторону Константиновки, Бахмута и Лисичанска

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Поезда на Донбасс будут ходить по новому маршруту

Из Константиновки теперь можно добраться на поезде до Полтавы

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