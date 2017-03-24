Укрзализныця изменила маршруты поездов в сторону Константиновки, Бахмута и Лисичанска

С целью повысить безопасность пассажиров с 23 марта маршруты следования некоторых поездов в Донецкой и Луганской области было временно изменено, сообщает До ТеБе.
Об этом сообщает национальный перевозчик "Укрзализныця".
- В связи с перерывом движения на станции Балаклея, связанной со взрывом боеприпасов на военном складе, с 23 марта изменены маршруты следования пассажирских поездов в направлении Константиновки, Бахмута и Лисичанска, - пишут железнодорожники.
Так, поезд №124 / 123 Киев - Константиновка будет курсировать по измененному маршруту через станции Красный Лиман, Святогорск, Тропа, Купянск-Узловая.
Поезд №127 / 128 Бахмут - Харьков будет курсировать через станции Красный Лиман, Славянск и Лозовая.
Поезд №787 / 788 Харьков - Константиновка будет следовать через станции Лозовая, Славянск и Красный Лиман.
Поезд №409 Харьков - Лисичанск будет следовать по маршруту Харьков, Чугуев, Купянск-Узловая, Сватово и Лисичанск.
Поезд №610 Лисичанск - Харьков будет курсировать через станции Сватово, Купянск-Узловая, Чугуев и Харьков.
После стабилизации ситуации движение поездов будет происходить в соответствии с графиком.