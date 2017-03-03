В 5 городах Донетчины построят дома для переселенцев

В пяти городах Донецкой области построят жилье для переселенцев

В 2017 году в Мариуполе начнут строить жилье для переселенцев

Германия выделит 20 млн. евро на жилье для переселенцев

Жебривский: Весной 2017 года будут строить жилье для переселенцев

Пенсию в Краматорске получают 15,5 тыс. переселенцев

Славянск и Краматорск получат более двух миллионов евро на жилье для переселенцев