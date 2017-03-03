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В 5 городах Донетчины построят дома для переселенцев

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Экономика / Инфраструктура
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В 5 городах Донетчины построят дома для переселенцев

Донецкое агентство регионального развития на бесплатной основе получило типичный проект жилья для переселенцев, по которому будут возводиться дома в 5 городах Донецкой обл. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский рассказал 2 марта на пресс-конференции в Краматорске, сообщает «Остров».

«Есть у нас задача: мы должны сдать жилье для переселенцев. Я не сказал об этом в задачах, потому что пока непонятно, каким образом будут поступать деньги с временно неподконтрольных территорий в бюджет. Но мы определили Мариуполь, Краматорск, Славянск, Покровск и Бахмут, которые, собственно, должны построить жилье для переселенцев. Сегодня подготовлен полностью проект, который Агентство получило бесплатно», – отметил глава области.

Он напомнил, что для переселенцев планируется строительство четырехэтажных домов, возведение которых занимает около полугода.

В Мариуполе, предположительно, речь будет идти о достройке недостроев, а в Краматорске, Славянске, Покровске и Бахмуте, по словам Жебривского, есть земельные участки под жилье для переселенцев. Этот типичный проект необходимо только привязать к местности.


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