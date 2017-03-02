Половина дорог Мариуполя требует ремонта

Почти 50% мариупольских дорог надо ремонтировать. Об этом заявил директор коммунального комерчесского предприятия «Мариупольавтодор» Дмитрий Чучмай, сообщает До ТеБе.
По информации руководителя предприятия, в 2017 году на ремонт дорожного полотна из городского бюджета Мариуполя было выделено около 10 млн гривен.
Впрочем, с приходом весны коммунальщики начали только аварийный ямочный ремонт участков дороги в трех районах города. Текущие и капитальные ремонты обещают начать, когда установится температура не ниже 15 градусов тепла.