Половина дорог Мариуполя требует ремонта

У правительства есть деньги на ремонт дорог, но их тратят на другие цели, - эксперт

Ремонт дорог в Украине откладывается

На ремонт дорог из бюджета дали еще 3,82 млн. гривен

Александр Лукьянченко: общественный транспорт у нас будет двигаться по нормальным дорогам, без сбоев

В Славянске нашли способ эффективно ремонтировать дороги

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